Alors que les premiers iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont en livraison, l’analyste Ming-Chi Kuo partage ses nouvelles prédictions sur les AirPods 3, l’iPad mini-LED, mais aussi sur l’iPhone 13.

Kuo ne semble pas avoir de doutes sur le lancement de la troisième génération d’AirPods et des premiers iPad avec un écran mini-LED. Il souligne que le fournisseur Apple Jialianyi bénéficiera fournira des composants clés pour les AirPods 3 et les iPad mini-LED.

Les deux appareils devraient être présentés et lancés au cours du premier semestre 2021. D’ajouter que les AirPods 3 adopteront un design similaire à celui des AirPods Pro, comme l’ont confirmé d’autres récentes rumeurs. La tige devrait être plus courte et les embouts en caoutchouc seront remplaçables. Il se dit également qu’Apple travaille sur l’amélioration de la durée de vie de la batterie, mais il n’y aura pas de technologie d’annulation du bruit.

Dans les premiers mois de 2021, le nouvel iPad avec écran mini-LED devrait être lancé. Par rapport aux écrans OLED, les dalles mini-LED éliminent tous les problèmes de brûlure et offrent d’autres technologies avancées qui améliorent leur qualité.

Pour finir, ce rapport précise également que l’iPhone 13 attendu dans la seconde moitié de l’année sera le premier à adopter une « technologie soft board pour la batterie ». Celle-ci permettra d’économiser de l’espace et de réduire le coût de fabrication de l’appareil. Et apparement, Jialianyi sera là encore un fournisseur majeur de cette technologie.