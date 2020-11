La rumeur n’est pas nouvelle puisqu’en juin dernier il était déjà question d’écrans OLED LTPO pour l’iPhone 13 de 2021. Aujourd’hui, The Elec confirme que ces dalles OLED pourraient entrer en production prochainement chez LG.

Si cette technologie vient effectivement à sortir l’an prochain, on peut alors espérer qu’Apple y intègre sa technologie ProMotion. Celle-ci permet d’obtenir une fréquence de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz. De plus, elle est moins énergivore qu’une dalle LTPS. Pour autant, on ne sait si l’on gagnerait en autonomie, mais au moins on en perdrait pas.

Si le ProMotion 120 hz sortait réellement l’année prochaine, la fluidité de l’interface iOS serait nettement améliorée, tout comme dans les apps et les jeux.