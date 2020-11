Récemment, nous avons appris qu’Apple tentait de déplacer une partie de l’assemblage de ses appareils de la Chine vers d’autres pays, notamment au Vietnam. Son objectif est de diversifier la production et d’éviter les risques liés avant tout à la guerre commerciale avec les États-Unis. La victoire de Joe Biden rendra-t-elle encore cette stratégie nécessaire ?

Apple souhaite amener la production d’iPhone, d’iPad, de Mac et d’autres produits en Inde et au Vietnam également, dans le but de ne pas être liée exclusivement à la Chine. Ces derniers mois, au milieu de la pandémie et de la guerre commerciale avec les États-Unis, Apple a beaucoup investi pour aider ses partenaires à ouvrir de nouvelles usines dans d’autres pays, mais tout cela sera-t-il encore nécessaire après la victoire de Joe Biden ?

Bloomberg écrit que divers facteurs amènent Apple à accélérer son désir de déplacer une partie de la production hors de Chine. Dan Wang, analyste technologique chez Gavekal Dragonomics : « Alors que la Chine devient plus chère et que la politique américaine est imprévisible, les entreprises ont délocalisé la production de certains biens hors de Chine. Cette tendance se poursuivra à mesure que la Chine deviendra plus chère et que le Vietnam et l’Inde amélioreront leur compétitivité. » Outre ces deux derniers pays, le Mexique est également considéré comme un substitut possible de la Chine.

Il faut dire que Tim Cook, avant de devenir PDG d’Apple, a laissé sa marque sur l’entreprise en organisant la chaîne d’approvisionnement centrée presque exclusivement sur la Chine. Cependant, ces dernières années, il a lui-même pris l’initiative d’initier ce processus de diversification et de déplacer la production vers des pays comme l’Inde et le Vietnam.

Joe Biden pourrait-il faire changer d’avis Apple ? Difficile, très difficile. Si les relations entre les États-Unis et la Chine devraient s’améliorer, la firme de Cupertino poursuivra sa politique de diversification, étant donné que les problèmes d’un lien quasi exclusif avec un seul pays pourraient se poser à l’avenir.

Très probablement qu’Apple continuera de s’entretenir avec la Maison Blanche pour persuader le gouvernement d’accorder davantage d’allégements fiscaux aux entreprises qui fabriquent aux États-Unis. De cette manière, des partenaires comme TSMC pourraient commencer à fabriquer des composants pour Apple directement aux États-Unis.

Dans tous les cas, cette transaction depuis la Chine ne sera pas immédiate. Déplacer une chaîne d’approvisionnement avec les mêmes normes quantitatives et qualitatives ne sera pas facile et l’ensemble du processus pourrait prendre des années. Sauf surprise, la Chine restera le centre de fabrication électronique le plus important pendant encore au moins cinq ans.