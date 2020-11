Apple souhaite déplacer une partie de la production d’iPad et de Mac de la Chine vers le Vietnam, comme l’a confirmé Reuters.

La décision est dans l’air depuis un certain temps, dans la mesure où Apple travaille avec plusieurs partenaires pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement dans plusieurs pays, en particulier à la suite des événements de ces derniers mois. Entre la pandémie et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avoir une grande partie de la production dans le seul pays asiatique peut être un risque pour l’avenir d’Apple.

Foxconn devrait bientôt commencer à produire les premiers iPhone au Vietnam. Maintenant, Apple demande à son principal partenaire de déplacer une partie de sa production d’iPad et de Mac au Vietnam lui-même.

En particulier, L’iPad et le MacBook seraient produits dans l’usine située dans la région de Bac Giang à partir du premier semestre 2021. Ce choix a été fait directement par Apple, qui souhaite diversifier sa production. D’ailleurs, d’autres partenaires comme Pegatron et Compal ont déjà investit dans de nouvelles usines au Vietnam.