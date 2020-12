[Dernier jour] — RED by SFR lance ce soir une offre de diiingue ! Pour le Black Friday, l’opérateur au carré vert propose un forfait mobile de 200 Go pour seulement 15€/mois. Cette offre est sans engagement et sans limite de durée, pas même après un an.

Le forfait 200 Go est à 15€/mois jusqu’au 30/11 inclus, avec :

200Go d’internet

Appels/SMS/MMS illimité

15Go depuis l’UE/DOM

› Accéder à l’offre

RED SFR propose également un forfait à 12€/mois avec 50 Go d’Internet, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité + 8 Go depuis l’Europe/DOM. Là encore, vous avez jusqu’au 30 novembre pour en profiter.

› Accéder à l’offre