Rogue Amoeba, derrière plusieurs applications audio populaires pour Mac, a mis à jour tous ses logiciels afin de supporter les nouveaux Mac M1.

Ce support concerne les applications Airfoil, Audio Hijack, Loopback et SoundSource. Elles peuvent désormais être installées et exécutées nativement sur les Mac M1, sans passer par Rosetta 2. De plus, l’exécution native des apps sur l’architecture ARM offre de meilleures performances et une meilleure efficacité.

Pour info, la société a également sorti plus tôt ce mois-ci des mises à jour rendant ses applications compatibles avec macOS Big Sur.

« Aujourd’hui, nous avons une mise à jour spécialement pour les utilisateurs des tout nouveaux Mac à puce M1 d’Apple. Nous sommes heureux d’annoncer la disponibilité des versions bêta publiques universelles pour tous nos produits. Ces mises à jour s’exécuteront de manière native sur les nouvelles machines alimentées par Apple Silicon, offrant les meilleures performances possibles. »

Bien que le support des Mac M1 soit officiel, les développeurs notent que cette prise en charge des Mac M1 est encore en phase bêta. Cela signifie qu’elles ne sont pas exemptent d’éventuels bugs lors de leur exécution.

Jason Snell a également souligné sur Six Colors que les utilisateurs de Mac M1 devront redémarrer leur ordinateur en mode de récupération et changer la politique de sécurité en « Sécurité réduite » car les applications Rogue Amoeba reposent sur une extension tierce appelée « ACE ».

Consultez le site Web officiel de Rogue Amoeba pour télécharger les dernières versions de leurs applications.