Le leaker L0vetodream a écrit sur Twitter que les nouveaux MacBook prévus pour la seconde moitié de 2021 incluront à la fois des modèles Apple Silicon et Intel.

L0vetodream confirme ce que d’autres sources ont dit ces dernières heures, à savoir qu’Apple sortira de nouveaux MacBook au cours du second semestre 2021. Ces nouveaux modèles auront un design renouvelé et seront proposés dans les versions Apple Silicon et Intel.

Apparemment, Apple ne veut toujours pas abandonner complètement les processeurs Intel, du moins pour l’année prochaine. Il est donc possible que la transition complète vers Apple Silicon ne soit achevée qu’entre 2022 et 2023.

Les candidats à cette « mise à jour » sont les MacBook Pro 16 pouces, mais il pourrait y avoir d’autres surprises aussi.