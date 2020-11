Apple a annoncé cette année quatre nouveaux modèles d’iPhone, dont l’iPhone 12 mini super compact. Ce dernier est un iPhone 12 rétréci, comme l’illusionniste Zach King nous le montre joliment dans une nouvelle publicité Apple.

L’illusionniste Zach King est le protagoniste de ce nouveau mini spot d’Apple sur TikTok, où il montre joliment à quel point il est “simple” de rendre des objets plus petits, y compris un nouvel iPhone.

@zachking can ##makeitmini with a tap. Can you? ##iPhone12mini

♬ Woo – Wande

Ce serait bien si c’était vraiment si c’était aussi simple ? Sinon, peut-être que vous préfèrerez l’iPhone 12 Pro Max. Pour vous faire une idée, vous pouvez consulter l’article suivant : Notre test de l’iPhone 12 Pro Max : le plus grand de tous les temps !