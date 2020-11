Encore une excellente offre aujourd’hui chez Rakuten qui propose actuellement l’iPhone 12 dès 793,99 € au lieu de 909 € + entre 139,70 € et 198,50 €.

Pour en profiter, il suffit de devenir membre du Club-Rakuten, inscription rapide et gratuite. Vous recevrez dès votre première commande un bon d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur Rakuten.

› iPhone 12 de 128 Go – Noir : 834,99 € au lieu de 909 € + entre 141,75 € et 208,75 € remboursés

› iPhone 12 de 64 Go – Noir : 793,99 € au lieu de 909 € + entre 139,70 € et 198,50 € remboursés

Notez qu’il s’agit du modèle A2404 doté de la double SIM physique, ce qui permet de mettre deux vraies Nano SIM dans l’appareil. Ainsi, vous vous évitez les galères avec l’e-SIM des opérateurs, surtout en cas de changement d’appareil ou d’opérateur. Pour ceux qui se posent la question, les iPhone à double Sim physiques fonctionnent parfaitement avec tous les opérateurs français. J’ai personnellement utilisé l’iPhone 11 Pro Max à double SIM physique (lire notre article) sans aucun problème de réseau.

Grâce à la double SIM, vous pouvez ainsi avoir deux lignes fonctionnant en même temps sur le même appareil (une Pro et une Perso par exemple). De plus, il est possible définir une ligne spécifique pour chacun de vos contacts.

