Vous n’êtes pas sans savoir que la version chinoise de l’iPhone 11 Pro Max dispose de deux emplacements pour nano-SIM physiques. Les autres modèles vendus dans le reste du monde embarquent une nano-SIM et une eSIM. C’est notamment le cas en France bien que tous les opérateurs ne soient pas encore à la page.

Raison pour laquelle nous avons renvoyé notre premier iPhone 11 Pro Max chez Apple, et commandé le modèle destiné au marché chinois. Ainsi, il devient plus simple d’avoir deux numéros sur le même appareil. Notons qu’ici, les deux forfaits ont été souscris chez B&You et Red SFR. Les deux ne proposent pas la eSIM d’où notre choix pour le modèle chinois.

Avec deux nano-SIM, c’est aussi plus pratique si vous changer d’opérateur régulièrement pour profiter de nouvelles offres.

iPhone 11 Pro Max double nano-SIM

Comme on le voit sur notre capture d’écran, les deux opérateurs s’affichent en haut à gauche ou dans le Centre de contrôle. Vous pouvez également voir la qualité réseau de chacun.

Précisons que les deux numéros sont identifiables par un ” P ” pour principal, et un ” S ” pour secondaire. Ce sera à vous de choisir quel numéro vous voulez en principal et secondaire lors de la configuration de l’iPhone. Bien sûr, vous avez la possibilité de les intervertir à tout moment depuis les réglages.

Depuis l’app Réglages > Téléphone, vous pouvez choisir d’activer ou non les appels Wi-Fi pour chacun numéro. Cela peut s’avérer utile pour améliorer la qualité d’écoute.



Lors d’un appel, comme avec l’eSIM, vous avez la possibilité, depuis un contact, de sélectionner le numéro avec lequel vous souhaitez l’appeler ou envoyer un message. Ce paramètre peut être changé à tout moment. Précisons que par défaut, ce sera le dernier numéro utilisé qui sera pris en compte dans tous les autres cas. Il faut donc faire attention de bien choisir son numéro avant d’appeler ou envoyer un message. Si vous communiquez avec votre ligne ” Pro “, peut-être que vous n’aurez pas envie que votre contact ait votre numéro ” Perso “.

Pour les messages (image de droite), il suffit de tapoter le bouton ” Principal ” pour passer sur le numéro ” Secondaire “.

Dans les données cellulaires, vous pouvez sélectionner le numéro avec lequel vous souhaitez naviguer sur Internet ou utiliser du data en général. Une option permet néanmoins de faire une bascule automatique entre les deux lignes, en fonction de la qualité du réseau. Ainsi, si SFR ne capte pas bien, cela passe automatiquement sur Bouygues (ou autres en fonction de vos opérateurs).

Concrètement, nous préférons la version à double nano-SIM qui donne plus de liberté à l’utilisateur. Pas besoin de manipulations particulièrement, comme avec l’eSIM. Et surtout, vous pouvez changer de puce à tour de bras sans aucun problème.

Si vous voulez aussi un iPhone 11/Pro/Max à double nano-SIM physiques, vous en trouverez sur Rakuten très facilement. De plus, les prix sont nettement plus bas.