Apple a annoncé l’embauche de Barbara Whye, l’actuelle dirigeante d’Intel qui occupera le poste de vice-présidente de la société pour l’inclusion et la diversité.

Barbara Whye occupe actuellement un rôle similaire chez Intel et rejoindra l’équipe Apple au début de 2021.

Whye a rejoint Intel en 1995 en tant qu’ingénieur et a depuis occupé divers postes au sein de l’entreprise, menant plusieurs projets à travers le monde. Il y a quelques mois, Fortuna l’a placée sur la liste des femmes les plus puissantes et les plus influentes des États-Unis.

Un porte-parole d’Apple a confirmé que Barbara Whye travaillera en tant que vice-présidente pour l’inclusion et la diversité à partir de 2021, lorsqu’elle quittera son poste chez Intel. La firme de Cupertino reconnaît les talents de Whye comme un « leader mondial reconnu ».

« Désormais, elle apportera son immense savoir et sa profonde expérience à Apple, élargissant ainsi notre engagement à l’échelle de l’entreprise à recruter, développer et retenir des talents de classe mondiale, à tous les niveaux, qui reflètent les communautés que nous servons. »

Apple est à la recherche d’un nouveau vice-président pour l’équipe d’inclusion et de diversité depuis que Christie Smith a quitté l’entreprise en juin.

Comme il s’agit de l’un des thèmes les plus appréciés de Tim Cook, nous sommes convaincus que Whye jouera un rôle important dans l’avenir d’Apple.