Christie Smith, responsable des initiatives de diversification des activités d’Apple, a quitté son poste cette semaine après avoir occupé le poste depuis fin 2017.

Christie Smith était en charge des initiatives de diversification chez Apple depuis environ trois ans, depuis que Denise Young Smith avait quitté ce poste en novembre 2017.

Apple a confirmé les adieux de Smith dans une déclaration à Bloomberg :

« L’inclusion et la diversité sont les valeurs fondamentales d’Apple et nous croyons profondément que des équipes plus diversifiées sont plus innovantes. Christie Smith quittera Apple pour passer plus de temps avec sa famille et nous lui souhaitons bonne chance. Notre équipe d’inclusion et de diversité continue de relever directement de Deirdre O’Brien au sein de l’équipe de direction. »

La départ de Smith était prévue pour deux mois et mardi dernier, elle a passé sa dernière journée chez Apple. Son compte LinkedIn a également été mis à jour avec son nouveau statut d’emploi. Pour le moment, Apple n’a pas encore nommé de remplaçant pour diriger les initiatives de diversification de l’entreprise.

Avant de rejoindre Apple en 2017, Smith avait travaillé pendant 16 ans au sein du cabinet de conseil Deloitte.

Bien que prévu depuis deux mois, le changement survient au milieu de bouleversements majeurs aux États-Unis après la pandémie du COVID-19, le meurtre de George Floyd et les protestations.