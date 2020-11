Comme les iPhone 12, le HomePod mini a eu droit à son démontage pièce par pièce, jusqu’à n’être qu’un amas de composants.

Ce démontage n’a pas été réalisé par iFixit, mais par un lecteur de MacRumors qui a voulu voir ce que le HomePod mini avait dans le ventre. Ainsi, on y découvre un unique haut-parleur, la carte mère dotée de la puce S5 (identique à celle de l’Apple Watch Series 5) et l’alimentation qui est attachée par une broche directement à la carte mère. Dans ce dernier cas, il est clair que la nouvelle enceinte d’Apple ne peut fonctionner que par ce moyen et non sur batterie. Il est bien dommage qu’Apple n’est pas optée aussi pour cette solution, en plus de pouvoir la brancher sur le secteur. Ainsi, les utilisateurs auraient eu le choix de pouvoir la transporter un peu partout, telle une petite enceinte nomade.

Le choix d’Apple peut s’expliqué par le fait de vouloir réduire au maximum de le coût de production et ainsi pouvoir vendre son HomePod mini à seulement 99 €.