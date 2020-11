La nouvelle taxe de 15% mise en place par Apple avec son programme « App Store Small Business » a quelque peu énervé Spotify et Epic Games. En effet, cette réduction de 30% à 15% ne concerne pas tous les développeurs de l’App Store.

Plus tôt dans la journée, Apple a fait savoir qu’à compter 1er janvier 2021, la plupart des développeurs, qui n’ont pas généré 1 million de dollars de revenus l’année précédente, bénéficieront de cette réduction de taxe à 15%. Cette réduction devrait s’appliquer normalement à environ 98% des développeurs d’applications iOS qui n’ont généré que 5% des revenus de l’App Store l’année précédente, selon Sensor Tower. De toute évidence Epic Games, Spotify et d’autres éditeurs ne sont pas éligibles.

De son côté, Epic Games, par la voix de son PDG Tim Sweeney, a partagé son mécontentement :

« Ce serait quelque chose à célébrer s’il n’y avait pas une décision calculée d’Apple pour diviser les créateurs d’applications et préserver leur monopole sur les magasins et les paiements, rompant une fois de plus la promesse de traiter tous les développeurs de manière égale. En accordant des conditions spéciales de 15% à certains voleurs comme Amazon, et maintenant aussi aux petits indépendants, Apple espère éliminer suffisamment de critiques pour qu’ils puissent échapper à leur blocus de la concurrence et à 30% de taxes sur la plupart des achats intégrés. Mais les consommateurs continueront de payer des prix gonflés majorés par la taxe Apple. »

Pour sa part, Spotify a également voulu monter au créneau en publiant sa propre déclaration, qualifiant les règles de l’App Store de « arbitraires et capricieuses » :

« Le comportement anticoncurrentiel d’Apple menace tous les développeurs sur iOS, et cette dernière initiative démontre en outre que leurs politiques de l’App Store sont arbitraires et capricieuses. Bien que nous trouvions que leurs frais sont excessifs et discriminatoires, la liaison par Apple de son propre système de paiement à l’App Store et les restrictions de communication qu’elle utilise pour punir les développeurs qui choisissent de ne pas l’utiliser, mettent des applications de service comme Spotify dans une situation désavantageuse par rapport à leurs concurrents. Veiller à ce que le marché reste compétitif est une tâche essentielle. Nous espérons que les régulateurs ignoreront la « vitrine » d’Apple et agiront de toute urgence pour protéger le choix des consommateurs, garantir une concurrence loyale et créer des conditions de concurrence équitables pour tous. »

Décidément, Apple a beau tenter des choses, il faut croire que la bataille semble partie pour durer. L’App Store est une vitrine incroyable, encore faut-il que les chances soient les mêmes pour tous…