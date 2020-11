Apple a publié une nouvelle bande-annonce dédiée à « Earth At Night In Color », une série documentaire à venir sur Apple TV+. Celle-ci est narée par Tom Hiddleston, lui-même connu pour son rôle de Loki dans les films Marvel Universe.

Earth At Night In Color utilise des caméras et des technologies de nouvelle génération pour filmer les animaux la nuit, révélant des « comportements inédits ». Le lancement de la série est prévu le vendredi 4 décembre prochain. Les six épisodes de la série ont été tournés sur six continents, du cercle polaire arctique aux prairies africaines.

Apple a réalisé plusieurs documentaires ces derniers mois, dont « Fireball » de Werner Herzog, lancé le week-end dernier, « Becoming You » et « Tiny World ».

« Fireball: Visitors From Darker Worlds » explore comment les météorites et les étoiles filantes ont toujours inspiré l’humanité à regarder vers le ciel. « Tiny World« , raconté par Paul Rudd, regarde le monde à travers les yeux des plus petites créatures du monde en utilisant une technologie de caméra innovante. « Becoming You » suit des enfants du monde entier de la naissance à l’âge de cinq ans, pour examiner comment ils apprennent à penser, à parler et à bouger.