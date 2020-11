Après avoir vu les premiers benchmarks côté CPU de la nouvelle puce M1, nous découvrons aujourd’hui les performances du GPU intégré. Selon un benchmark de Tom’s Hardware, la puce M1 d’Apple surpasse souvent les performances graphiques des GPU de bureau, y compris la Nvidia GeForce GTX 1050 Ti et l’AMD Radeon RX 560.

Selon Apple, le GPU octa-core de la puce M1 peut gérer simultanément près de 25000 threads et fournir jusqu’à 2,6 TFLOPS de débit, la même valeur TFLOPS obtenue par la Radeon RX 560 et un peu moins de 2,9 TFLOPS sur la GeForce GTX 1650.

Les benchmarks GFXBench 5.0 ont été testés avec l’API Metal d’Apple et montrent que la puce M1 fonctionne souvent mieux que les cartes graphiques telles que la Nvidia GeForce GTX 1050 Ti et l’AMD Radeon RX 560, tout en conservant un avantage décent.

Dans le test Aztec Ruins Normal Tier, la Radeon RX 560 atteint 146,2 FPS, la GeForce GTX 1050 Ti atteint 159 FPS, tandis que la puce M1 atteint 203,6 FPS. Dans les autres tests également, en moyenne, le GPU de la puce M1 surpasse les deux GPU de bureau examinés.

Il est à noter cependant que les benchmarks GFXBench 5.0 sont principalement utilisés pour tester les appareils mobiles et que les GeForce GTX 1050 Ti et Radeon RX 560 sont des GPU plus anciens. Cependant, le M1 contient des graphiques intégrés et le fait qu’il puisse surpasser les cartes graphiques de bureau avec 75 W TDP est assez impressionnant.

Des comparaisons plus détaillées seront disponibles dès que les premiers Mac équipés de la puce M1 arriveront chez les clients.