Selon plusieurs sources, Foxconn a déjà commencé à tester le premier iPhone pliable dont la sortie est attendue en 2022.

Selon le United Daily News en Chine, certaines sources bien informées sur la chaîne de montage d’Apple ont confirmé que les premiers iPhone Fold sont en test. D’ajouter que leur sortie aura lieu en 2022.

Cette rumeur fait suite aux deniers bruits de couloir selon lesquels Apple aurait déjà commandé des écrans pliants à Samsung pour les tester sur ce futur iPhone. De son côté, Foxconn travaillerait sur l’assemblage des premiers prototypes pour le début d’une série de tests qui dureront plusieurs mois.

Apparemment, Apple ne saurait toujours pas quelle technologie d’écran choisir entre l’OLED ou le micro-LED. De fait, pour le moment, Cupertino aimerait tester les deux. Apple déterminera ensuite laquelle sera la plus à même de convenir au produit final.

La firme californienne aurait donc demandé de tester non seulement les écrans, mais aussi les charnières qui seront utilisées sur l’iPhone pliable. Pour ce composant, l’entreprise se fournit actuellement auprès de différents fournisseurs. Son objectif est de comprendre qui est capable de produire la charnière la plus fiable. Apple n’a probablement pas envie de vivre les mêmes déboires que Samsung et son premier smartphone pliable, le Galaxy Fold. Pour ce faire, Foxconn devra réaliser plus de 100 000 ouvertures et fermeture sur le prototype final avant de passer la phase de test.

Et si l’on s’appuie sur les rumeurs, le premier iPhone pliable devrait être commercialisé en 2022. Quand on y pense, ce n’est pas si loin que ça. Deux ans d’attente pour un appareil qui pourrait être le plus grand tournant de toute l’histoire de l’iPhone, ce n’est rien !