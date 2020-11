Après les étuis pour iPad Pro 2020, nous vous proposons un tour d’horizon sur les toutes nouvelles coques en cuir Nomad pour iPhone 12/mini/Pro/Max.

Basée en Californie, Nomad est devenu un accessoiriste incontournable pour habiller et protéger vos smartphones et tablettes. La société propose également plein d’autres accessoires sur sa boutique, aussi pour d’autres marques qu’Apple, tels que des chargeurs sans fil ou encore des câbles de charge. Si vous ne connaissez pas encore, nous vous invitons à jeter à leur bien jolie boutique.

Coques Nomad Rugged Case & Rugged Folio

Sur la boutique Nomad, vous trouverez en effet deux coques différentes. La première est la Rugged Case qui est une coque en cuir sans rabat. La seconde est la Rugged Folio qui est quant à elle pourvue du rabat.

Aussi bien l’une que l’autre ont bénéficié d’une grande attention de Nomad pour ce qui est des finitions. La société mise beaucoup sur cet aspect, et pour cause, c’est l’une des première chose que le client regarde. Sur ce point, vous pouvez être certain d’être aucunement déçu, bien au contraire. Nomad apporte un grand soin aux finitions, au design, mais aussi à la robustesse de ses produits. Ces coques sont faites pour durer, même après plusieurs chocs, vous ne les verrez jamais désagréger.

Ces coques en cuir sont conçues avec un corps en polycarbonate de haute qualité, un tout nouveau pare-chocs interne d’absorption des chocs et un pare-chocs en TPE surélevé tout autour de l’écran. Concernant la Rugged Folio, elle offre une protection maximale pour votre iPhone et est dotée de 3 emplacements pour cartes et 1 emplacement pour de l’espèce. L’ensemble est, autant que la Rugged Case ou la Folio, enveloppé de cuir souple Horween des États-Unis.

À l’intérieur, ces coques sont également revêtues d’une couche en microfibre. Ainsi, vos iPhone 12/mini/Pro/Max sont protégés contre les rayures, en plus des chocs. La découpe parfaite autour du module photo profite aussi d’un pourtour légèrement surélevé, afin de ne pas entrer en contact avec une surface plane. Le module photo ne touchera donc pas la surface d’une table en posant votre iPhone.

Les deux modèles Rugged Case et Rugged Folio sont proposés en trois coloris : Noir, Marron et Beige. Il n’y a pas de couleur extravagantes, tout simplement parce que Nomad préfère rester sur des coloris à la fois sobres et classes. Et il est clair que ces couleurs habillerons avec élégance votre nouvel iPhone 12.

Avoir la classe, c’est bien mais cela ne fait pas tout ! Le plus important est de savoir qu’un appareil vendu entre 809 € et 1 609 € soit à l’abri de la casse, et que la coque ne faillie pas après seulement une chute. Les matériaux utilisés par Nomad sont clairement de haute qualité et durables. Même si le cuir développera une petite patine avec le temps, il n’en reste pas moins de bonne facture, et surtout il ne se décollera pas…avec une utilisation dite normale.

Comme vous le savez, cela fait de nombreuses années que nous testons des coques et notamment celles de chez Nomad, et jamais nous n’avons eu à y redire. Bien sûr, les prix sont un peu plus élevés qu’ailleurs, mais nous dirons qu’ils sont justifiés, notamment par la présence du cuir et des autres matériaux de haute qualité.

Pour le reste, on peut aussi parler de l’accès aux boutons et port de charge. Tout a été pensé de façon à ce que n’ayez pas de mal à y accéder. Les boutons sont tous recouverts par la coque elle-même. De cette manière, les boutons sont toujours en sécurité, sans craindre d’être rayés, même en cas de chutes.

D’ailleurs, les côtés anti-dérapants offrent une prise en main rassurante. Votre iPhone ne peut pas glisser de votre main par inadvertance.

En bas, on trouve des découpes dédiées au haut-parleur, au dock de charge et pour le microphone. Aucun d’eux n’est obstrué par la coque, vos interlocuteurs vous entendront très bien. Pour ce qui est du dock de charge, la découpe est suffisamment large pour recevoir n’importe quels câbles Lightning. En revanche, il vous faudra enlever la coque si vous utilisez un dock de charge filaire. Mais notons que les coques Nomad sont parfaitement compatibles avec la charge sans fil, même avec le nouveau chargeur MagSage d’Apple. La charge Qi passe au travers les coques sans aucun problème.

Tout ce qui a été dit plus haut vaut bien entendu aussi pour la Rugged Folio, à la différence qu’elle dispose d’un rabat en cuir qui vient protéger la face avant. La prise en main sera différente en raison de son épaisseur plus prononcée que la Rugged Case (sans rabat).

Conclusion

De toute évidence, nous sommes en présence de coques en cuir haut de gamme. Nomad sait faire du bon café de belles coques bien robustes, choses que la société parvient toujours à faire année après année, tout en s’adaptant au nouveau design de l’iPhone.

Les prix varient entre 49,95 $ (~ 42€) pour la Rugged Case et 69,95 $ (~ 59€) pour la Rugged Folio. À cela, il faut ajouter le frais de port de 2,99 $ pour une livraison standard.

Nous vous invitons à jeter un œil au catalogue complet sur la boutique Nomad, vous trouverez d’autres accessoires pour d’autres appareils. Peut-être est-ce l’occasion de préparer quelques cadeaux pour Noël. 😉