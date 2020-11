Après le test de l’appareil photo du 12 Pro, les experts de DXOMark ont ​​également testé en détail la partie photo et vidéo du iPhone 12 Pro Max.

Comme pour le plus petit modèle, l’APN de l’iPhone 12 Pro Max s’en sort également avec brio, mais sans atteindre le sommet. Au total, l’appareil marque 130 points, deux de plus que l’iPhone 12 Pro.

DXOMark a favorisé l’exposition dans les portraits, mais aussi les prises de vue avec peu de lumière ambiante. Quelques petits défauts dans les détails ont été identifiés sur les photos dans d’excellentes conditions d’éclairage. Le capteur LiDAR fait bien son travail, malgré quelques petites imperfections dans le flou d’arrière-plan.

L’exposition, la couleur et l’autofocus obtiennent d’excellents résultats, ainsi que le secteur vidéo qui atteint 113 points et permet au 12 Pro Max d’atteindre la deuxième place avec le P40 Pro, mais toujours derrière le Mate 40 Pro. Quant aux vidéos, la fonction Dolby Vision HDR est mise en avant, mais aussi les textures, le bruit et les couleurs, en plus de la stabilisation.

Au total, l’iPhone 12 Pro Max marque 130 points (six points de plus que l’iPhone 11 Pro Max, désormais à la 11e place). Voici le classement mis à jour:

Huawei Mate 40 Pro – 136

Xiaomi Mi 10 Ultra – 133

Huawei P40 Pro – 132

iPhone 12 Pro Max – 130

iPhone 12 Pro – 128

Xiaomi Mi 10 Pro – 128

Vivo X50 Pro+ – 127

Oppo Find X2 Pro – 126

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 126

Honor 30 Pro+ – 125

Retrouvez le test complet sur le site de DXOMark. Vous verrez plusieurs comparaisons photo entre les différents appareils utilisés au cours de ce test.