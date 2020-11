Bonne nouvelle, la version finale de macOS Big Sur est enfin disponible ! Il aura fallu plusieurs bêtas avant d’en arriver là mais vous pouvez désormais profiter de toutes les nouveautés.

Avant de vous embarquer dans son installation, vérifiez que votre Mac est bien compatible, cela vous évitera des manipulations inutiles. Après vérification, nous vous invitons à lire notre article suivant pour vous aider à l’installation, en plus de vous protéger contre ls virus et le vol de données :

« Une puissance inégalée. Une facilité d’utilisation légendaire. Une créativité sans limite. macOS Big Sur, c’est un nouveau design encore plus abouti, qui prolonge et enrichit tout ce qui vous enchantait déjà dans le Mac. », c’est ainsi qu’Apple présente macOS Big Sur.

Il est certain que cette nouvelle mouture apporte de nombreuses nouveautés. Vous pouvez d’ailleurs les découvrir sur la page dédiée sur le site d’Apple. Avec la toute nouvelle interface, vous allez encore plus apprécier travailler sur votre Mac, au point de presque le redécouvrir. Vous verrez également des changements dans le dock, Safari, le Centre de notifications, et beaucoup plus encore.

Voici la liste de toutes machines compatibles :