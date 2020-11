Mac Internet Security X9 fournit les deux utilitaires de protection Mac les plus essentiels : VirusBarrier X9 et NetBarrier X9.

Mac Premium Bundle X9 offre le parfait combo pour assurer votre protection, sécurité et vous offrir une tranquillité absolue. Tout ce que comprend Mac Internet Security X9 y est inclus, avec en plus le : contrôle parental ContentBarrier X9, Mac Washing Machine X9 pour organiser et nettoyer votre Mac et Personal Backup pour une sauvegarde aux fonctionnalités avancées et complémentaire à Time Machine d’Apple.