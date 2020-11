La banque d’investissement Cowen prévoit que les services de paiement d’Apple, comme Apple Pay, sont bien placés pour tirer parti des marchés fintech et de détail en pleine croissance.

Dans une note aux investisseurs, l’analyste en chef Krish Sankar note que la plateforme de paiement numérique d’Apple “croît rapidement parmi les services que propose la société mais est plutôt sous-estimée”. Cela englobe Apple Pay, Apple Card et Apple Pay Cash.

Ces trois services de paiement ont, collectivement, connu une croissance d’environ 100% d’une année sur l’autre, a déclaré l’analyste. La pandémie de coronavirus en cours semble également avoir accéléré la croissance et l’adoption des services de technologie financière (fintech).

“Alors qu’Apple a présenté ces services numériques comme complémentaires à ses ventes de produits high-tech, nous pensons que l’extension future de ces services à l’échelle mondiale, associée à leur sophistication, pourrait positionner Apple comme un concurrent émergent dans le monde très concurrentiel de la fintech”, écrit M. Sankar.

Apple Pay

Dans le segment fintech d’Apple, l’analyste s’attend à ce qu’Apple Pay reste la pierre angulaire. La plateforme pourrait être de mieux en mieux acceptée par les détaillants américains, et Sankar prédit que le service de paiement sans contact sera le principal moteur de revenus au cours des prochaines années, avec une croissance prévue de 800 millions de dollars par an.

Un rapport de Forbes indique également qu’Apple Pay représente 5% du volume total des achats effectués par carte de crédit dans le monde. Et on a récemment appris que 507 millions d’utilisateurs d’iPhone ont activé Apple Pay afin d’effectuer des paiements dans des points de vente physique ou en ligne.

40% des principaux sites de vente en ligne proposent Apple Pay sur les ordinateurs, 39% sur les téléphones portables et 43% dans les applications iOS. Le segment du mobile a connu la croissance la plus rapide, soit 39% par rapport à l’année précédente, contre 22% pour les applications de bureau et 20% pour les applications iOS. Par exemple, Apple Pay a récemment été accepté pour les clients de la banque LCL, il en est de même pour Casino777, un casino en ligne Suisse.

Sankar prévoit qu’Apple Pay connaîtra un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18% jusqu’en 2023, et que des marchés tels que l’Asie et l’Europe pourraient permettre une expansion encore plus importante.

Apple Card

L’Apple Card, dont le démarrage a été plus lent que prévu, pourrait devenir le principal moteur de croissance d’Apple dans le domaine des technologies de pointe après 2023. Cowen prédit que l’Apple Card pourrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 89% pour atteindre 1,2 milliard de dollars d’ici 2023.

Apple reçoit une commission de 1 % pour toutes les transactions effectuées avec l’Apple Card. C’est comparable aux autres émetteurs de cartes, mais cela pourrait devenir “l’opportunité la plus lucrative à long terme par rapport aux produits Pay and Cash”.

Cowen prédit ainsi que la croissance de l’Apple Card avec une bonne pénétration du marché en Amérique du Nord pourrait signifier que ce segment de services Apple pourrait être la prochaine source de revenue multimilliardaire d’ici 2022.

“Nous pensons qu’Apple restera concentré sur la pénétration dans le marché nord-américain et, peu après du marché européen, étant donné la forte utilisation des cartes de crédit et des différentes formes de paiements numériques, y compris les paiements en ligne et les paiements sans contact”, a écrit l’analyste.

Apple Cash

Apple Pay Cash, ou plutôt Apple Cash, le système de paiement peer-to-peer de la société, est également très “complémentaire” des autres produits fintech d’Apple. La banque d’investissement Cowen prévoit qu’Apple Cash connaîtra une croissance, mais restera certainement en dessous de 100 millions de dollars au cours des prochaines années. En effet, seul un petit pourcentage des transferts d’argent liquide sont “instantanés”, c’est-à-dire le seul type de transfert qui génère des revenus grâce à des frais de transaction de 1,5%.