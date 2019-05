Depuis peu, Apple a procédé à un changement au niveau du nom d’Apple Pay Cash, qui désormais s’appelle tout simplement Apple Cash.

Apple Cash est un système qui permet aux utilisateurs d’envoyer et recevoir de l’argent

avec Apple Pay par message. Il fonctionne sur iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch. Grâce à lui, il devient plus facile d’envoyer de l’argent, et même d’en recevoir, depuis une conversation dans iMessage. Le système est sécurisé grâce à la validation à l’aide Touch ID ou Face ID. Ensuite, l’utilisateur a le choix de laisser l’argent dans le porte-monnaie virtuel ou de faire une virement sur son compte bancaire.

Malheureusement, la fonction n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis. Apple ne donne aucune information sur un éventuel déploiement mondial.