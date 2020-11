Le tribunal fédéral qui traite l’affaire entre Apple et Epic Games a limité certaines des demandes reconventionnelles d’Apple liées aux divers actes répréhensibles présumés du jeu Fortnite.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a accordé une requête à Epic Games pour statuer sur les demandes reconventionnelles d’Apple fondées sur divers actes répréhensibles, rejetant tous sauf ceux liés à la rupture de contrat.

La juge doutait dès le départ que certaines des allégations d’Apple fassent l’objet d’un suivi devant le tribunal. Seulement, la société a décidé d’aller de l’avant avec ses arguments. Pour défendre ses prétentions, Cupertino avait en fait déclaré qu’Epic « volait de l’argent à Apple ».

Le vol est une infraction pénale et la « conversion » est son analogue dans les affaires civiles aux États-Unis. La victime du vol a toujours le droit d’intenter une action en conversion afin de récupérer ses biens auprès du « voleur », quels que soient les moyens techniques par lesquels la conversion a lieu. C’est précisément sur cette base que les avocats d’Apple avaient poursuivi une stratégie particulière : « Si Epic a contourné les achats in-app pour canaliser des fonds comprenant les revenus et les frais d’Apple dans ses coffres, une demande de conversion peut être correctement prise en charge. »

Epic s’est défendu en déclarant que « nous ne pouvons pas voler le produit des ventes de nos propres efforts créatifs ».

Le juge Gonzales Rogers a déclaré aujourd’hui qu’Apple n’avait prouvé aucun acte répréhensible de la part d’Epic au-delà d’une rupture de contrat. Cela signifie qu’Apple ne pourra pas poursuivre sa demande de conversion pour une compensation immédiate contre l’argent « volé » par Epic.

Apple a immédiatement commenté cette décision :

« Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision du tribunal et pensons que la conduite d’Epic devrait être punissable en vertu de la loi californienne sur la responsabilité. Cependant, il est clair qu’Epic a violé le contrat avec Apple. Depuis douze ans, l’App Store aide les développeurs à transformer leurs idées les plus brillantes en applications qui changent le monde.

Notre priorité a toujours été de fournir aux clients un endroit sûr et fiable pour télécharger des logiciels et pour appliquer les règles de la même manière à tous les développeurs. D’une manière également décrite par la Cour comme trompeuse et illégale, Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n’a pas été approuvée par Apple, et il l’a fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store qui s’appliquent également à chaque développeur qui vend des biens et services numériques.

Leur comportement imprudent a fait des clients des pions et nous avons hâte de le prouver au tribunal. »

Cette bataille a été remportée par Epic, mais la vraie cause ne commencera qu’en mai 2021.