Epic Games a commencé à indemniser les joueurs de Fortnite touchés par le procès contre Apple, en créditant des V-Bucks sur macOS et iOS. Les récompenses peuvent être dépensées sur d’autres plateformes.

Les joueurs sur iOS n’ont pas pu dépenser leurs V-Bucks après la suppression du jeu de l’App Store suite à la violation des clauses relatives aux paiements in-app. La même chose s’est également produite pour les utilisateurs de macOS, même si dans ce cas c’est Epic Games qui a supprimé le jeu de son site puisqu’il n’était pas distribué sur le Mac App Store.

V-Bucks est la devise du jeu utilisée dans Fortnite pour acheter des objets et d’autres améliorations. Epic Games a été submergé de critiques afin de pousser la maison de logiciels à lancer une procédure de remboursement pour tous les joueurs intéressés.

Les utilisateurs recevront tous leurs V-Bucks non dépensés sur iOS et macOS. Ils pourront ainsi les dépenser sur n’importe quelle autre plate-forme. La valeur de remboursement pour chaque joueur est égale au montant non dépensé sur iOS du crédit acheté via l’App Store. Pour les comptes macOS, le crédit équivaut à des V-Bucks non dépensés achetés directement auprès d’Epic.