Présentés en grande pompe hier soir, les nouveaux MacBook Pro et MacBook Air M1 disposent tous deux dotés d’écrans de 13 pouces, du même processeur et des mêmes options de RAM et de stockage. Outre le design, la différence la plus évidente réside dans le ventilateur !

Comme le souligne The Verge, MacBook Air et MacBook Pro Apple Silicon ont exactement le même processeur fonctionnant à la même vitesse. Seulement, le ventilateur du Pro, absent sur le Air, vous permet de gérer des charges de travail importantes plus longtemps.

Lors de la présentation de ces nouveaux modèles, Apple a salué les deux solutions différentes. D’une part, elle a félicité le MacBook Air pour son absence de ventilateur, d’autre part elle a mis l’accent sur la « solution de refroidissement actif » intégrée au MacBook Pro.

En dehors de cela, les autres différences entre MacBook Pro et MacBook Air sont les suivantes :