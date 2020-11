Après être revenu sur les nouveaux produits déjà présentés cette année, Tim Cook annonce que de nombreux autres produits sont à venir. Il poursuit avec la gamme Mac, « On aime le Mac ! Il est dans notre ADN ! », confirmant que c’est la meilleure année pour le Mac.

John Ternus commence par lever le voile la puce M1 laquelle regroupe la RAM, qui est gravée en 5nm, contenant pas moins de 16 milliards de transistors. Elle embarque 8 cœurs (4 rapides + 4 basse consommation), avec une Architecture Big.Little. Pour Apple, la M1 offre les meilleurs performances par coeur, ainsi que le meilleur rapport performances/consommation du marché.

Apple confirme également avoir développé le GPu en interne (8 coeurs GPU, 128 unités d’exécution), dont la puissance surpasse celle des autres GPU du marché.

Autres caractéristiques :

macOS Big Sur optimisé pour la puce M1

Neural Engine offre 16 coeurs

Secure Enclave

USB 4

Craig parle d’une puce capable d’offrir d’excellentes performances dans pour l’encodage/décodage, le traitement photo/vidéo ainsi que pour les jeux. D’ajouter que cette puce est un étape majeure pour la sécurité, notamment pour le chiffrement en temps réel.

La M1 serait si puissante que Final Cut Pro serait jusqu’à 6x plus rapide, et Logic Pro bénéficiait de trois plus de pistes.

En cours de rédaction…Rafraichissez la page…