Lors de l’événement d’hier, les nouveaux MacBook Pro et MacBook Air avec la puce Apple M1 ont été officiellement dévoilés. Cette nouvelle puce « maison » semble offrir une grande autonomie, encore jamais vue sur un Mac portable.

Comme vous le savez déjà, l’autonomie est un point important sur les utilisateurs, surtout dans le cas d’une solution portable comme le MacBook Air ou le MacBook Pro. La nouvelle puce M1 permet d’augmenter considérablement l’autonomie des deux nouveaux machines portables d’Apple. Cette puce M1 est en fait équipée de 4 cœurs basse consommation, l’idéal pour effectuer des tâches peu gourmandes. Selon Apple, avec un MacBook Air, il sera possible d’obtenir jusqu’à 15 heures d’autonomie en navigation Web et jusqu’à 18 heures avec du contenu multimédia vidéo. Avec le MacBook Pro‌, vous pouvez obtenir jusqu’à 17 heures d’autonomie en navigation Web et jusqu’à 20 heures pour du contenu vidéo.

Il est difficile actuellement de pouvoir confirmer ou infirmer ces données. Mieux vaut attendre les premiers tests pour pouvoir comprendre ce que la nouvelle puce M1 peut réellement offrir en termes de maîtrise de la consommation.