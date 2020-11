Si vous avez envie de tester l’un des produits Apple, sachez que la firme californienne a prolongé les délais de retour jusqu’au 8 janvier.

Ainsi, si vous hésitez entre un Mac Intel ou l’un des nouveaux Mac ARM présentés hier soir, sachez que vous pouvez le faire sans craindre de faire le mauvais choix. Comme l’explique Apple :

« Vous avez jusqu’au 8 janvier 2021 inclus pour retourner les articles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 10 novembre 2020 et le 25 décembre 2020. Veuillez noter que ces articles restent soumis à toutes les autres conditions de vente et de remboursement en vigueur sur l’Apple Store en ligne. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2020 sont soumis à la politique de retour standard. »

Bien sûr, ce nouveau délai vaut également pour les iPhone, iPad, Apple TV ou tout autres produits vendus sur l’Apple Store. Quant au retour, il est nécessaire que le produit devra être dans un état neuf. Vous serez ensuite remboursé intégralement dans les 5-7 jours.

Voilà une bonne occasion de tester les nouveaux produits d’Apple et de choisir celui qui vous convient le mieux. De plus, cela vous évite d’aller en boutique, tout se fait depuis votre domicile.