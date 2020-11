Hier soir, Apple a annoncé trois nouveaux Mac avec la toute nouvelle puce M1 basée sur ARM à bord : un MacBook Air 13 pouces, un MacBook Pro 13 pouces et un Mac mini. Dans le même temps, Apple a commencé à supprimer certains Mac Intel de sa gamme.

À partir d’aujourd’hui, le MacBook Air n’est disponible qu’avec la puce M1, il ne sera donc plus possible d’acheter un modèle avec un processeur Intel. Le MacBook Pro 13 pouces basé sur la puce M1, quant à lui, remplace le précédent MacBook Pro d’entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt. Pour ceux qui souhaitent acheter la variante Intel devront forcément envisager le modèle le plus cher avec quatre ports Thunderbolt et des prix à partir de 2229 €.

Comme dans le cas du MacBook Pro 13, le Mac mini continue également de proposer des configurations avec des processeurs Intel, mais uniquement dans la gamme supérieure avec des prix à partir de 1259 €. La nouvelle version basée sur la puce M1 démarre cependant à 799 €.

Les nouveaux Mac annoncés hier sont les premiers produits qui marquent le début de la transition complète d’Intel vers ARM. Pour le moment, les MacBook Pro, iMac, iMac Pro et Mac Pro 16 pouces sont toujours alimentés exclusivement par des processeurs Intel, mais il y en aura sûrement de nouveaux en 2021.