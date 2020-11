Après avoir testé les appareils photo de l’iPhone 12 Pro, le photographe professionnel Austin Mann a mis la main sur le nouveau 12 Pro Max. Ainsi, il a pu comparer les deux modèles.

Cette année, les deux modèles Pro n’ont pas le même système de caméra. Le Pro Max utilise un capteur principal plus grand, un téléobjectif capable d’atteindre un zoom optique 2,5x et une nouvelle technologie de stabilisation sur le capteur. Mann dit que la plus grande amélioration qu’il a vue sur l’iPhone 12 Pro est observée lors de l’utilisation de l’objectif grand angle dans des scènes de faible éclairage. Il y a une autre amélioration sur le modèle Pro Max.

« L’amélioration la plus significative que j’ai trouvée lors de la prise de vue grand angle (26 mm) à main levée concerne les scènes à faible éclairage. Pensez à un dîner aux chandelles juste après le coucher du soleil ou à une scène urbaine nocturne avec peu de lumière disponible.

Dans beaucoup de ces cas, j’ai constaté que l’iPhone 12 Pro prenait 2 secondes en mode nuit, tandis que l’iPhone 12 Pro Max n’en prenait qu’une. Cela signifie moins de temps pour le tremblement de l’appareil photo et le mouvement du sujet. »

Mann a ensuite analysé le zoom optique de l’iPhone 12 Pro Max, qui a une extension totale de 5x, supérieure à celle de l’iPhone 12 Pro qui s’arrête à 4x.

« En tant que photographe, cette gamme étendue nous donne plus de liberté pour voir et capturer des scènes différemment. Le téléobjectif à zoom optique 2,5x peut mettre en évidence plus de détails à distance. »

En fin de compte, Mann affirme que le 12 Pro Max n’a offert que « des améliorations substantielles dans des scènes très spécifiques » par rapport au 12 Pro. La question est de savoir si ces améliorations justifient le choix du modèle plus cher et plus volumineux :

« J’ai vraiment aimé utiliser la distance focale téléobjectif supplémentaire et pousser le Pro Max dans des conditions de faible éclairage, mais il est difficile à utiliser comme un appareil photo à une main, donc je suis toujours en train de réfléchir à l’iPhone qui me convient.

Ce que je sais, c’est que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max représentent un énorme bond en avant dans les capacités d’imagerie par rapport aux années précédentes, donc quelle que soit votre décision entre les modèles de cette année, je sais que vous apprécierez de photographier avec ces nouveaux iPhone. »

Vous pouvez trouver l’avis complet de Mann sur l’iPhone 12 Pro Max sur son blog.