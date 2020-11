Les Mac équipés de puces Apple Silicon seront les grandes stars de l’événement de ce soir, mais il semble que de nombreux grands développeurs ne souhaitent pas proposer des applications iOS-macOS universelles sur le Mac App Store.

Étant donné que les Mac Apple Silicon auront les mêmes processeurs que les iPhone et iPad, les utilisateurs pourront télécharger et installer des applications iOS sur Mac même si le développeur ne propose pas de version spécifique de l’application pour macOS.

Théoriquement, toutes les applications conçues pour iPhone et iPad seront disponibles sur le Mac App Store lorsqu’elles seront accessibles via un Mac Apple Silicon. Mais en réalité, plusieurs seront manquantes. Alors que toutes les applications iOS seront disponibles par défaut sur le Mac App Store pour les Mac Apple Silicon, Apple permet aux développeurs d’exclure leurs applications iOS du nouveau magasin unifié.

Certains grands développeurs iOS ont déjà décidé de ne pas proposer leurs applications sur le Mac App Store aux propriétaires de Mac Apple Silicon, du moins pour le moment.

Par exemple, Google a choisi de ne pas mettre l’application YouTube iOS sur le Mac App Store. Il en va de même pour Google Maps, Google Drive et Gmail. Même les applications Facebook telles que Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook ne seront pas proposées sur le Mac App Store, ainsi que tous les jeux de King (principalement Candy Crush Saga). Les autres titres qui manqueront dans cette première phase au choix des développeurs sont Snapchat, Amazon Prime Video et Disney+.

La bonne nouvelle est que, sauf surprise, Netflix devrait être immédiatement disponible sur le Mac App Store.

Pour les applications iOS universelles disponibles sur le Mac App Store, les utilisateurs verront un message comme celui-ci : « Conçu pour iPhone / iPad. Non vérifié pour macOS ». Si l’application n’est pas compatible, le Mac App Store proposera à l’utilisateur de la télécharger sur un iPhone ou un iPad.