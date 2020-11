Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a publié de nouvelles rumeurs concernant l’iPhone 13 dont la sortie est prévue en 2021.

Selon Kuo, les iPhone 13 seront disponibles dans les mêmes versions que les iPhones 12 : un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. Il y aura cependant des améliorations majeures au niveau du module photo.

L’analyste affirme que les caméras Ultra Wide des deux modèles Pro haut de gamme seront mises à niveau vers f/1,8 et 6P (objectif à six éléments) avec mise au point automatique. Tous les modèles actuels d’iPhone 12 sont équipés de caméras à mise au point fixe Ultra Wide f/2.4 et 5P (objectif à cinq éléments).

Kuo s’attend également à ce que les iPhone 2022 (appelés provisoirement «‌ iPhone‌ 14 ») soient tous équipés d’un appareil photo Ultra Wide amélioré avec f/1.8, 6P et autofocus.

Parmi les principaux fournisseurs d’éléments VCM pour les caméras Ultra Wide améliorées, on compte Largan, qui devrait obtenir environ 70% des commandes d’Apple.

Enfin, l’analyste estime que les ventes d’iPhone 13 dépasseront celles de l’iPhone 12, même s’il n’y aura pas de modification substantielle du design. Apple pourrait en effet exploiter une plus grande diffusion des réseaux 5G qui convaincra beaucoup plus d’utilisateurs de changer d’anciens smartphones LTE ou 3G.