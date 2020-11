Le Chargeur double MagSafe est maintenant officiellement ajouté à la boutique de l’Apple Store en ligne au prix 149 €. En revanche, Apple ne donne pas encore de date de lancement, se contentant d’ajouter la mention « Bientôt disponible ».

Déjà, on peut dire qu’Apple n’y va pas de main morte sur le prix. 149 € c’est plutôt très cher pour ce genre de chargeur sans fil. Malgré le fait qu’il permette de recharger jusqu’à deux appareils à la fois (iPhone, AirPods et Apple Watch ou autres appareils Qi), on trouve que le tarif est un peu trop salé. En effet, il existe des alternatives bien plus abordables, comme le chargeur double de Belkin (50 €).

Même si le design du Chargeur double MagSafe d’Apple est réussi, on doute fort qu’il connaisse une rupture de stock rapidement. Tout d’abord, nombreux sont les utilisateurs à être déjà équipés d’un chargeur sans fil, même si certains offrent une charge moins rapide. À ce propos, Apple recommande d’acheter l’adaptateur secteur USB‑C 20 W (vendu séparément au prix de 25 €). De fait, la facture totale passera à 174 €. Ce n’est finalement pas pour rien qu’Apple a décidé de supprimer le chargeur de la boîte des iPhone 12…

Que pensez-vous de ce chargeur et de son prix ?