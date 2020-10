Apple a reçu un prix lors de la 72e cérémonie des Engineering Emmy Awards pour son codec vidéo ProRes, lancé en 2007 et désormais standard de l’industrie.

Par rapport aux classiques Emmy Awards, où nous sommes généralement habitués à voir des stars de la télévision, les Engineering Emmy Awards sont dédiés aux technologies et aux entreprises qui rendent possibles des films et des émissions de télévision de pointe. En fait, ces prix sont décernés à des entreprises (ou à des particuliers) qui ont fait des progrès importants en matière de technologie et d’ingénierie qui ont un impact positif sur la production, l’enregistrement, la diffusion ou la réception télévisuelle.

Pour ceux qui ne connaissent pas les ProRes d’Apple, voici un petit récapitulatif. C’est un codec vidéo bien connu car il est capable de préserver la qualité d’image avec un très haut niveau de détail, tout en occupant peu d’espace de stockage. De plus, ce codec vidéo permet un encodage et un décodage rapides du contenu, améliorant également l’agilité et la vitesse en termes de montage. Apple a dévoilé ses ProRes en 2007 aux côtés de Final Cut et lentement ce codec a fait son chemin pour devenir un standard dans l’industrie cinématographique.

Voici la cérémonie des Emmy Awards dans laquelle vous pouvez voir la remise des prix, dont celles d’Apple :

Rappelons que cette année Apple a également lancé son format ProRAW pour la photographie. Qui sait, peut-être qu’un jour nous le verrons récompensé comme c’est le cas aujourd’hui avec ProRes.