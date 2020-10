Avec les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, il est possible de prendre des photos au format RAW, et bientôt d’utiliser également le format Apple ProRAW.

La fonction ProRAW sera uniquement disponible sur les deux iPhone haut de gamme. Les utilisateurs d’iPhone 12 et 12 mini devront se trouver vers des applications tierces pour prendre des photos au format RAW plus classique.

Quel est le format RAW ?

Pour les non-initiés, le format RAW est principalement utilisé par les photographes professionnels qui prennent des photos avec des appareils photo reflex numériques. Ces fichiers sont de type « brut ». C’est-à-dire assez volumineux en termes de taille et de complexité des informations acquises. Cependant, les images RAW offrent une liberté maximale en matière d’édition. On a un contrôle complet sur des aspects tels que la balance des blancs, l’exposition, les tons et la couleur dans le processus de post-édition. De plus, lors des modifications, la qualité de l’image n’est jamais dégradée.

Concrètement, c’est le contraire des formats JPG et HEIF, ce dernier étant utilisé par défaut par les iPhone. Avec ces deux formats, les photos sont déjà traitées lorsque l’image est prise. Cela permet d’avoir des fichiers plus petits et plus compressés qu’une image RAW.

Qu’est-ce que Apple ProRAW ?

Lors de la keynote iPhone 12, Cupertino a dévoilé son nouveau format ProRAW. Celui-ci ne sera disponible que sur les 12 Pro et 12 Pro Max via une future mise à jour iOS 14 prévue plus tard cette année.

Apple ProRAW est essentiellement un format hybride, quelque part entre les images RAW pures et les bienfaits “légers” des formats JPG et HEIF. Apple l’appelle “le meilleur des deux mondes”. En pratique, il s’agit d’une option conçue pour permettre aux utilisateurs encore moins expérimentés de traiter les images de manière avancée, sans toutefois perdre toutes ces options déjà connues de ceux qui connaissent et travaillent avec le format RAW classique.

Le nouveau format combine le traitement d’image multiframe d’Apple et la photographie informatique avec la polyvalence du format RAW. Les utilisateurs auront un contrôle créatif complet sur la couleur, les détails et la plage dynamique de manière native sur iPhone ou d’autres applications professionnelles de retouche photo.

Lors de son événement, Apple a déclaré que la modification de ProRAW peut être effectuée directement dans l’application Photos. ProRAW sera également disponible dans d’autres applications tierces grâce à l’API appropriée. Cela permettra d’avoir des images directement au format ProRAW.

Pour le moment, nous ne savons pas encore la taille des fichiers ProRAW, mais si nous considérons le fait qu’il s’agit d’un format hybride, il pourrait se situer quelque part entre les fichiers JPG / HEIF et un fichier RAW.

Pour le moment, il n’est pas possible de prendre des photos en ProRAW sur l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, dans l’attente de la mise à jour iOS 14. Cependant, nous pouvons prendre des photos au format RAW avec diverses applications tierces. Parmi les meilleurs, il y a Halide, disponible à partir de ce lien.