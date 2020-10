Les déclarations de Tim Cook en marge de la publication relative aux résultats financiers dus T4 ont identifié dans le télétravail et l’apprentissage à distance un grand moteur des ventes d’Apple.

Selon le PDG d’Apple, cette tendance est vouée à se développer encore avec le temps. Et d’autant plus en raison de l’urgence sanitaire en cours. D’ajouter qu’elle ne se destine malheureusement pas à s’arrêter dans peu de temps. Les résultats financiers ont montré une croissance significative du segment Mac et iPad. Il est clair qu’en cette période, les gens passent plus de temps à domicile. De fait, ils ont besoin, tout comme les enseignants, d’avoir un appareil complet pour suivre les cours ou encore pour le télétravail.

Le CFO Luca Maestri a remarqué à quel point cette augmentation était remarquable malgré les stocks plus limités dus aux difficultés de production chez les fournisseurs d’Apple. Le trimestre de septembre a atteint un niveau record pour la gamme Mac avec une augmentation de 1,6 milliard de dollars, une croissance très marquée.