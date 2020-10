Plusieurs produits Apple connaissent des problèmes d’approvisionnement, comme l’a confirmé Tim Cook en marge de la conférence financière du T4 2020.

Cook a déclaré aux investisseurs qu’Apple « travaillait vraiment, vraiment dur » pour remédier aux problèmes d’approvisionnement.

« Si vous regardez l’iPhone, nous sommes aujourd’hui limités en termes de fournitures. Ce n’est pas une surprise, mais combien de temps nous serons liés est difficile à prévoir. Nous n’avons pas encore pris de commandes pour l’iPhone 12‌ mini ou Pro Max, donc ils sont en route et nous verrons. Pour le moment, l’offre est limitée et, pour éviter toute confusion, nous sommes également liés sur Mac et iPad et certaines Apple Watch.

Ce sont là un bon nombre de sujets de préoccupation et nous travaillons vraiment très dur pour y remédier le plus rapidement possible. À ce stade, je ne peux pas estimer quand nous en sortirons. »

De nombreux modèles d’iPhone 12 et 12 Pro se sont vendus dans les heures suivant le lancement. De nombreuses nouvelles commandes seront expédiées plus tard en novembre. Nous devrions probablement nous attendre à voir des situations similaires pour les prochains iPhone 12 Pro Max et 12 mini, également parce que ces deux appareils ne seront lancés que la semaine prochaine, en raison de problèmes de production.

Si vous souhaitez acheter un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max dès que possible, préparez-vous pour les précommandes qui commenceront à 14 heures le 6 novembre.

En ce qui concerne le Mac et l’iPad, il y a eu de longs retards dans la livraison de certains modèles au cours des derniers mois. La même chose a également affecté plusieurs modèles d’Apple Watch.