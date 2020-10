Selon une nouvelle enquête menée aux États-Unis, les utilisateurs d’Android seraient très intéressés par l’iPhone 12, mais pas tant par les qualités ou les fonctionnalités du téléphone.

SellCell a interrogé 2 000 utilisateurs d’Android aux États-Unis pour connaître leur fidélité à l’écosystème Google. Elle a mis en évidence que 33% des personnes envisagent sérieusement d’acheter l’iPhone 12. Les prochains smartphones Apple devraient avoir un processeur haute performance, une configuration avec triple caméra et capteur LiDAR, un écran OLED, la 5G et un nouveau design. Mais tout ça ne semble pas être ce qui attirent les utilisateurs d’Android.

En fait, l’enquête montre que l’aspect le plus intéressant pour les utilisateurs d’Android est … le support logiciel ! Eh bien 55,9% de ceux qui ont l’intention de passer à l’iPhone affirment que la principale raison de leur choix est qu’Apple garantit un support logiciel pendant plusieurs années, contrairement à ce qui se passe sur Android. Il suffit de dire qu’iOS 14 peut encore être installé sur l’iPhone 6s, un appareil disponible depuis 2015.

En deuxième position, avec 48,8%, on retrouve une meilleure protection de la vie privée garantie par iOS, tandis qu’en troisième place se trouve le form factor le plus compact de l’éventuel iPhone 12 mini 5,4 pouces. Cela signifie que de nombreux utilisateurs d’Android pourraient opter pour le modèle plus petit de l’iPhone 12.

Et vous, pourquoi achèteriez-vous un iPhone 12 ?