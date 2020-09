Suite à l’annonce de la sortie d’iOS 14 aujourd’hui, Apple a annoncé aux développeurs qu’ils pouvaient désormais soumettre leurs applications compatibles avec iOS 14 et iPadOS 14.

En particulier, Apple accepte désormais toutes les applications compatibles avec iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et tvOS 14. Ces mises à jour seront disponibles pour tous ce soir à 19h, tandis que macOS Big Sur devra patienter encore quelques semaines.

Apple explique que les développeurs peuvent désormais soumettre des applications compatibles avec les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation, telles que les widgets d’accueil, les clips d’application et les améliorations pour ARKit.

« Assurez-vous que vos applications sont prêtes lorsque iOS 14 et iPadOS 14 sont disponibles pour les clients du monde entier. Offrez aux utilisateurs un moyen rapide d’interagir au bon moment avec une partie de votre application grâce aux clips d’application. Permettez aux utilisateurs d’essayer votre application directement sur l’écran d’accueil de leur iPhone avec les nouveaux widgets. Donnez vie à vos idées avec de nouvelles fonctionnalités et des expériences de réalité augmentée plus réalistes en utilisant ARKit et RealityKit. Et plus. »

À partir d’aujourd’hui, les développeurs doivent utiliser Xcode 12 GM Seed pour soumettre leurs applications.

Si vous voulez connaitre toutes les nouveautés de ce nouveau firmware, nous vous incitons à lire notre article dédié.