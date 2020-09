Dans un nouvel article sur le site Web des développeurs, Apple indique qu’il existe plusieurs nouvelles fonctionnalités dans StoreKit pour les test sandbox des applications.

Apple explique que les développeurs peuvent tester les achats intégrés dans le bac à sable sur des appareils à l’aide des détails du produit pertinents configurés dans App Store Connect. Par exemple, vous pouvez tester les mises à niveau, les déclassements et l’annulation des abonnements, avec une assistance de test pour comprendre comment l’application répond en cas d’achat interrompu sur iOS 14.

« L’environnement sandbox d’Apple vous permet de tester les achats intégrés sur des appareils à l’aide des informations produit définies dans App Store Connect. Vous pouvez désormais tester les mises à niveau, les déclassements et les annulations d’abonnements, ainsi que réinitialiser l’éligibilité à l’offre de lancement pour un compte test à partir des paramètres sur les appareils équipés d’iOS 14 ou version ultérieure. Vous pouvez également tester la réponse de votre application aux achats interrompus sur les appareils exécutant iOS 14 ou version ultérieure. Et les utilisateurs de l’App Store Connect avec le rôle de développeur peuvent désormais créer et gérer des comptes de testeur sandbox. »

Voici d’autres détails qu’Apple a partagés lors de la dernière WWDC 2020 :

« Utilisez l’environnement sandbox d’Apple pour tester la mise en œuvre des achats intégrés à l’aide du framework StoreKit sur les appareils, en utilisant les informations produit réelles de l’App Store Connect. Vos applications signées pour le développement utilisent l’environnement sandbox lorsque vous vous connectez à l’App Store à l’aide d’un identifiant Apple sandbox. »

Apple propose plusieurs détails sur la page officielle.