Microsoft vient d’annoncer officiellement le prix et la date de sortie de sa nouvelle console de salon, la Xbox Series X. Les précommandes débuteront le 22 septembre, tandis que sa sortie est prévue pour le 10 novembre, au prix de 499 €. Quant à la Xbox Series S, elle sera proposée au prix de 299 €. Il s’agit d’une console 100% digitale.

La firme annonce également que le Xbox All Access sera disponible en France. Les clients pourront alors acquérir une Xbox Series X ou S, en plus de l’abonnement Game Pass Ultimate de 24 mois pour 24,99 €/mois. « L’EA Play sera bientôt disponible dans le Xbox Game Pass sans frais supplémentaire », précise Microsoft.

Pour tou savoir sur les caractéristiques de ces deux consoles, vous pouvez consulter les articles dédiés sur le site officiel de Xbox.

Microsoft parle de la Xbox Series X, comme la console la puissante jamais conçue. D’ajouter que la Xbox Series S est la console la plus compacte et à prix réduit.

« Le 10 novembre, une nouvelle génération de console verra le jour. Notre vision deviendra alors une réalité, grâce à des expériences de jeu sur nos consoles de nouvelle génération les plus performantes, immersives et compatibles jamais conçues, et à la liberté que vous aurez de jouer avec vos amis, n’importe quand, n’importe où. »

Pour finir, Microsoft a également parlé de sa nouvelle manette laquelle est dotée d’un port USB-C, du Bluetooth Low Energy, ainsi qu’un logement pour des piles AA.

Craquerez-vous pour une nouvelle Xbox ou pour la PS5 de Sony ?