Apple a annoncé en juin 2020 la transition de l’ensemble de la gamme Mac vers ARM (Apple Silicon). TSMC se concentrera sur la production des puces pour ces nouveaux produits à partir du quatrième trimestre 2020.

La firme société de Cupertino se prépare à un tournant historique : le passage de la plate-forme x86 à la plate-forme ARM de sa gamme d’ordinateurs. En particulier, selon les dernières rumeurs, les premiers produits que la société lancera appartiendront à la gamme MacBook.

Le principal partenaire pour la production de ces systèmes sur puces est TSMC. L’entreprise sera en mesure de produire jusqu’à 6 000 puces de 5 nm par mois appartenant à la nouvelle gamme Apple Silicon.

La technologie derrière ces puces sera ce que l’on appelle “SiP” qui signifie system-in-package. En réalité, d’autres entreprises pourront également fournir ce type de semi-conducteur en s’adaptant à la fois aux demandes d’Apple et aux demandes du marché.

Le marché va donc générer une forte demande augmentant ainsi de 30% les revenus mondiaux sur ce type de produit, dont TSMC.

Dans les mois à venir, nous en saurons certainement plus sur les nouveaux produits qu’Apple lancera. Mais nous sommes déjà sûrs qu’un SoC produit par la société taïwanaise va vibrer à l’intérieur.

En plus de produire l’Apple Silicon pour Mac, il semble que TSMC sera également impliqué dans la production des processeurs des futurs iPad. Ces puces devraient être de plus en plus similaires à ceux produites pour la gamme Mac. Peut-être en apprendrons plus lors de la keynote prévue le 15 septembre.