Un fabricant d’accessoires a créé les premiers échantillons de protection conçus pour les caméras des iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Deux de ces protections sont dédiées aux modèles « Pro » et incluent un espace supplémentaire pour le scanner LiDAR.

Dans un e-mail envoyé à AppleInsider, le fabricant d’accessoires Shenzhen Rainbow a partagé une série d’images de produits en cours de développement pour les futurs appareils Apple. Parmi ceux-ci, quelques exemples des protections pour les futurs iPhone 12.

La première image montrent de petits verres trempés pour protéger la caméra contre les chocs. Il y a au total 4 modèles de verres : deux modèles « iPhone 12 », ainsi que deux pour « iPhone 12 Pro » et « iPhone 12 Pro Max ». Les deux protections destinées aux modèles non-Pro indiquent que la caméra sur ces smartphones sera similaire à celle vue sur l’iPhone 11.

Sur les modèles Pro, e petit trou du microphone a été remplacé par un autre espace circulaire plus grand, à peu près de la même taille que celui utilisé pour le flash en haut de l’appareil photo. Le trou du microphone est déplacé vers un espace plus à droite. Ce nouveau trou est vraisemblablement destiné au nouveau scanner LiDAR, qui ne sera présent que sur les deux modèles les plus chers de la gamme.

Le scanner LiDAR peut mesurer la distance des objets environnants jusqu’à 5 mètres en effectuant une lecture au niveau des photons et à des vitesses de l’ordre de la nanoseconde. Le système fonctionne de jour comme de nuit. Il s’agit donc d’une technologie à temps de vol qui déclenche des lasers de faible puissance dans un environnement. À l’aide de réflexions, le système calcule la distance entre les objets et les points de l’environnement et crée une carte de profondeur 3D ou un rendu précis en fonction des résultats.

L’e-mail comprenait également une photographie d’un étui pour un « iPad 10,8 pouces », qui pourrait être l’iPad Air 4, ainsi qu’un verre de protection pour l’écran du prochain iPhone 12. Ce dernier ne nous apprend rien de particulier, pas même si l’encoche sera plus petite, comme certaines rumeurs l’ont annoncé.

Nous en saurons (peut-être) plus lors de la keynote du 15 septembre, annoncée officiellement hier par Apple.