Suite au retrait de Fortnite de l’App Store, il reste un moyen de télécharger le jeu car Apple ne l’a pas totalement bloqué. En effet, cette petite astuce que bon nombre d’entre vous connaît consiste à re-télécharger l’application si vous l’aviez déjà dans le passé.

En effet, il suffit de vous rendre sur l’App Store > votre compte > Achats > Mes achats > et saisissez Fortnite dans la barre de recherche. Si vous l’aviez déjà téléchargé, alors vous pouvez le faire de nouveau.

Cette méthode fonctionne encore car Apple le permet. En réalité, il lui suffirait de révoquer le certificat du jeu et le compte développeur d’Epic Games pour bloquer définitivement Fortnite. Cela signifie également que tous les joueurs à travers le monde ne seraient plus en mesure de lancer le jeu.

Pour le moment, Apple ne semble pas vouloir aller aussi loin. Mais il faut savoir que Cupertino pourrait mettre fin à Fortnite en seulement quelques secondes. Voilà une possible méthode qu’on pourrait appeler de “position dominante”.

Soulignons également que la saison de Fortnite, via une mise à jour initialement prévue le 27 août, est partie pour ne pas avoir lieu. Comme Apple a supprimé l’application de l’App Store, Epic Games ne pourra sortir la prochaine saison. Il lui reste aussi le choix de faire la màj sous forme de téléchargement de contenus depuis l’application elle-même. Dans ce cas, Epic Games contournerait l’approbation par les équipes de validation d’Apple. Pas sûr que cela plairait à Apple qui pourrait alors sortir l’artillerie lourde en révoquant le certificat du jeu. Possible que l’ensemble du catalogue d’Epic Games soit concerné dans le cas où son compte développeur soit supprimé par Apple.

Entre Epic Games et Apple, la guerre ne fait que commencer. L’éditeur est soutenu par d’autres géants comme Spotify, Tinder et ProtonMail. D’autres pourraient même rejoindre la coalition pour mener à bien cette quête contre Apple. L’entreprise est accusée de pratiques anticoncurrentielles sur l’App Store. Et sa taxe de 30% sur les achats intégrés est également dans le viseur.

De toute évidence, Epic Games profite de sa grand notoriété pour se faire entendre. ET pourquoi pas même inciter ses joueurs à se liguer contre Apple. Avec des millions de joueurs dans le monde, le poids de l’éditeur est juste énorme.

Reste à voir, si Apple se laissera impressionner par cette offensive…