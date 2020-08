Martin Scorsese et Apple n’en sont pas à leur premier partenariat. En effet, le réalisateur a déjà prêté sa voix pour publicité dédiée à Siri. Plus récemment, Apple a conclu un accord financier, pour le film « Killers of the Flower Moon », avec la Paramount. On y retrouvera d’ailleurs les acteurs Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

Entre Scorsese et Apple, tout semble aller pour mieux puisqu’un nouvel accord pluriannuel aurait été trouvé pour avec son studio Sikelia Productions. Visiblement, ils travailleront ensemble sur les prochaines productions de Scorsese (films et séries) dédiées à Apple TV+.

Pour Apple, être entouré d’une telle pointure est clairement un avantage. Surtout que Scorsese a à son actif des succès. C’est une référence que rare sont les personnes à pouvoir en dire autant dans ce métier. Avec Scorsese à ses côtés, Apple a sans aucun doute de jolis projets dans les cartons qu’elles souhaitent lui confier. Apple TV+ pourrait bien devenir à service de plus en plus intéressant. En tout cas, la firme de Cupertino y travaille, et elle ne fait pas les choses à moitié.