D’après les rumeurs, Apple préparait un nouvel iMac, notamment une version ARM avec la puce Apple Silicon pour l’année prochaine. En attendant, Daniel Bautista a imaginé le design futur de la gamme iMac.

En termes de design, le leaker Sonny Dickson croit savoir qu’Apple planche sur un modèle inspiré très largement du Pro Display XDR et de l’iPad Pro. De fait, il est possible que la future machine de bureau disposera de cadres plus fins et des bords plats. C’est justement sur ces hypothèses que repose le concept de Bautista.

Dans ce concept, l’iMac adopte un look moderne qui se ressemble à une version plus grande de l’iPad Pro posé un pied.

Pour l’occasion, Daniel a également revu le design de la gamme d’accessoires d’Apple, notamment un Magic Keyboard avec des touches rétroéclairées. Rappelons que le Magic Keyboard actuel ne dispose pas de rétroéclairage. C’est le point négatif de ce clavier que beaucoup d’utilisateurs aiment utiliser. Espérons qu’Apple ajoute cette fonction dans la prochaine version.

Le concepteur s’est aussi attardé sur la Magic Mouse qui dans ce concept est pourvue de la charge sans fil. À l’heure de ces lignes, la souris d’Apple se charge toujours à l’aide d’un câble Lightning. Le concept offre une version nettement plus réjouissante et plus pratique permettant à la souris d’être rechargée directement sur le pied de l’écran. Pour ce faire, il faudrait qu’Apple intègre une base de charge dans le socle qui maintient l’écran. On peut également imaginer que les AirPods ou encore l’iPhone pourraient être rechargés de la même manière.

Pour finir, Bautista a pensé à intégrer Face ID dans cet iMac. Rappelons que des références de la caméra TrueDepth ont été découvertes dans le code de macOS Big Sur. Cela suggère qu’Apple travaille sur le portage de cette technologie de reconnaissance faciale pour ses ordinateurs.

Retrouvez d’autres images du concept iMac sur Behance.