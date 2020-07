Facebook a ajouté de nouvelles fonctionnalités de sécurité dans l’application Messenger, grâce à la fonction App Lock. Elle vous permet de bloquer l’accès aux discussions privées grâce aux systèmes intégrés sur l’iPhone tels que Touch ID et Face ID.

La fonction App Lock vous permet donc de bloquer l’accès à Messenger, afin que les chats soient protégés des regards indiscrets. Pour accéder à l’application, la reconnaissance d’empreintes digitales via Touch ID ou la reconnaissance faciale via Face ID est nécessaire.

Pour utiliser cette fonction :

Ouvrez Messenger sur iPhone

Cliquez sur l’icône de votre profil en haut à gauche

Sélectionnez Confidentialité

Activez l’élément “Bloquer les applications”

App Lock est disponible aujourd’hui pour tous les utilisateurs qui utilisent l’application Facebook Messenger sur iPhone.

Une deuxième fonction de confidentialité, qui fournit de nouveaux contrôles plus avancés sur les messages et les appels entrants, sera intégrée ultérieurement. En pratique, il sera possible de choisir les utilisateurs qui pourront nous envoyer des messages ou passer des appels via Messenger, comme sur Instagram. Les messages non autorisés finiront dans l’onglet “Demandes”. Toutefois, il sera également possible de bloquer complètement un utilisateur spécifique.

Facebook fait savoir que bientôt une fonction sera activée qui cachera la photo de profil aux yeux des personnes bloquées ou qui nous enverront le premier message privé, reprenant une fonction déjà disponible depuis un certain temps sur WhatsApp.