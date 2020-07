C’est maintenant officiel, Snapchat a lance sa nouvelle plateforme dédiée aux applications simplifiées “Minis”. Les « Snap Minis » sont de petites apps dotées de différentes fonctions incitant les utilisateurs à rester le plus longtemps possible dans Snapchat.

Ces Snap Minis sont conçues de manière très simples grâce au HTML et offrent un accès très rapide. Révélée le mois dernier, cette nouvelle plateforme dispose déjà de 4 minis apps : Headspace, Flashcards, Prediction Master et Let’s Do It. Chacune de ces applications offre des fonctionnalités uniques, telles que des séances de méditation, des études collaboratives avec des amis, etc. Une autre app baptisée Coachella est en préparation. Elle apportera une aide aux utilisateurs pour planifier des voyages aux festivals.

Avec cette nouvelle plate-forme, Snapchat entend concurrencer Instagram et TikTok de plus en plus populaire, en renforçant l’engagement de ses utilisateurs. À ce jour, le réseau social compte plus de 229 millions d’utilisateurs quotidiens.

Les mini-applications permettront, comme avec WeChat et d’autres apps asiatiques, d’effectuer plusieurs tâches (messagerie, shopping..) sans quitter l’application.