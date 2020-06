Lors du Snap Partner Summit, Snapchat a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui incluent la possibilité d’intégration pour les applications tierces, une nouvelle bannière appelée “Happening Now” et une barre d’action totalement renouvelée.

Les “Minis” seront les applications tierces qui peuvent être intégrées dans Snapchat. Celles peuvent offrir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Dans la pratique, les développeurs pourront intégrer leurs applications dans Snapchat pour créer de nouvelles expériences sociales. L’intégration sera très profonde, donnant aux Minis l’apparence des applications natives de Snapchat.

En outre, le framework Camera Kit permettra aux développeurs d’apporter la caméra AR de Snapchat à leurs applications. D’autres améliorations incluent Bitmoji pour les jeux et les objectifs dynamiques et les objectifs locaux. Grâce à eux, il sera possible d’insérer du contenu dans un mode AR partagé en local : « Vous et vos amis pouvez entrer ensemble dans la réalité augmentée pour décorer les bâtiments voisins avec de la peinture colorée et l’expérience d’une nouvelle dimension de la AR. »

Parmi les autres nouveautés, l’application se dote de la bannière “Happening Now” aux États-Unis pour suivre les dernières actualités. La fonctionnalité sera mise en œuvre dans plusieurs pays entre fin 2020 et début 2021.

L’interface a également quelque peu changer avec la nouvelle barre d’action. Elle vient simplifier l’accès à toutes les fonctionnalités de l’application.

Snapchat est disponible gratuitement sur l’App Store.